‘GenZ 212’ isyanı: Fas'ta sosyal medyadan sokaklara yayıldı! Polis araçları göstericileri ezdi

Fas’ta gençlik protestoları dördüncü gününe ulaştı. “GenZ 212” hareketinin öncülüğünde toplanan gençler, yolsuzluğun bitmesini ve daha iyi kamu hizmetleri talep ederek sokakları doldurdu.

Fas'ta gençler, sağlık ve eğitimde acil yatırımlar istiyor, hükümetin “ulusal öncelikleri”ni yersiz bularak sokaklara döküldü.

GenZ 212’nin çağrısıyla başlayan gösteriler, Kazablanka, Rabat, Marakeş ve Agadir dahil 11 şehre yayıldı.

POLİSİN SERT MÜDAHALESİ TEPKİ ÇEKTİ

Fas polisinin protestolara sert müdahalesi infiale yol açtı.

Polis, göstericilere görev araçlarıyla saldırdı, bu müdahale protestoların daha da alevlenmesine neden oldu. Ucda’da bir protestocu ağır yaralandı, onlarcası zarar gördü.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Fas İnsan Hakları Derneği, 37 gencin kefaletle serbest bırakıldığını, ancak 100’e yakın protestocunun hala gözaltında olduğunu bildirdi.

Dernek yöneticisi Hakim Saikuk, “Bu gözaltılar anayasaya aykırı” dedi. Kazablanka’da otoyolu kapatan 24 kişi yargılanıyor.

MUHALEFETTEN HÜKÜMETE ÇAĞRI

Muhalefet partileri, istihdam, sağlık ve eğitim taleplerini destekleyerek hükümeti diyalog kurmaya çağırdı.

Gençlerin öfkesi, kamu hizmetlerindeki ihmaller ve reform adı altındaki ödenek kesintilerine tepki olarak büyüyor.

GENZ 212’NİN YÜKSELİŞİ

İki hafta önce ortaya çıkan GenZ 212, siyasi parti veya sendika bağlantısı olmadan TikTok, Instagram, Facebook ve Discord üzerinden örgütleniyor. Hareket, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

KAMU HİZMETLERİNDEKİ KRİZ

Protestolar, eğitim ve sağlıkta yapılan ödenek kesintilerine ve bir devlet hastanesinde sekiz hamile kadının ölümüne tepki olarak başladı.

Göstericiler, hükümetin Afrika Uluslar Kupası ve 2030 FIFA Dünya Kupası için milyarlarca dolarlık yatırımlarını eleştiriyor, bu harcamaların kamu hizmetlerindeki krizle çeliştiğini vurguluyor.

SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ YETERSİZLİK

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, Fas’ta 10 bin kişiye sadece sekiz doktor düşüyor; bu, önerilen 25 doktor standardının çok altında.

Gençler, bu yetersizliğin giderilmesini talep ediyor.

