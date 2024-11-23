George Russell, Las Vegas'ta pole pozisyonunda başlayacak

George Russell, Las Vegas’ta gerçekleşen sıralama turlarında son turunda yaptığı atakla Ferrari pilotu Carlos Sainz’ın önüne geçti ve pole pozisyonunu aldı. Alpine pilotu Pierre Gasly ise büyük bir sürprize imza atarak üçüncü sıraya yerleşti. Ferrari’den Charles Leclerc dördüncü olurken, Red Bull pilotu Max Verstappen beşinci sırayı aldı. McLaren’dan Lando Norris ise altıncı sırada yer aldı.

Norris, şampiyonluk mücadelesini bir sonraki yarış olan Katar’a taşımak için Verstappen’in önünde yarışı tamamlamak zorunda. Ancak Mercedes’in diğer pilotu Lewis Hamilton, yaptığı iki hata nedeniyle ancak 10. sırayı alabildi. Hamilton, ikinci sıralama seansında en hızlı isim olmasına rağmen, son bölümde istediği performansı yakalayamadı.

MERCEDES GÜÇLÜ GÖRÜNDÜ

Mercedes hafta sonu boyunca etkili bir performans sergiledi. Hamilton, cuma günkü antrenman seanslarının ikisini de zirvede tamamlarken, Russell cumartesi günü en hızlı isim oldu. Russell, sıralama turlarında ilk denemesinde bir hata yaparak araca hasar verdi ancak sakinliğini koruyarak son turda piste çıktı ve pole pozisyonunu kazandı. Bu başarı, Mercedes’e Temmuz’daki Britanya Grand Prix’sinden bu yana ilk pole pozisyonunu getirdi.

Russell, performansı sonrası, "Tekrar pole pozisyonunda olmak inanılmaz bir his. Hafta sonu boyunca hızlıydık ve temiz bir tur atarsam birinci sırayı alacağımı biliyordum," dedi.