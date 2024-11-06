Georgia'da 7 yerde bomba ihbarı nedeni ile oylama işlemi askıya alındı

Kaynak: DHA
Georgia'da 7 yerde bomba ihbarı nedeni ile oylama işlemi askıya alındı

Georgio'nın DeKalb kentinde, bomba ihbarları nedeniyle 5 oylama merkezinde ve diğer iki farklı lokasyonda oylama işlemi askıya alındı.

DeKalb İlçesi'nde polis tarafından 7 farklı noktada bomba arama çalışmaları yürütülüyor. İlçe Seçmen Kaydı ve Seçimler Ofisi, yaptığı açıklamada, oy kullanmak isteyen her vatandaşa bu fırsatın verilmesi ve kullanılan her oyunun sayılmasının sağlanması için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.

Ancak güvenlik tedbiri olarak, DeKalb Polisi'nden tesislerin yeniden açılmasına izin verilene kadar, oy verme işlemi askıya alındı. Açıklamada, bu kararın seçmenlerin ve sandık görevlilerinin güvenliği için alındığı vurgulandı. Bomba arama çalışmaları tamamlandıktan sonra, seçmenler yeniden oy verme yerlerine girebilecek ve oylarını kullanabilecekler.

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