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Kardeş Payı dizisinin neden bittiğini ilk kez açıklandı. Gerçeği dizinin yönetmeni Selçuk Aydemir anlattı

Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in başrollerinde oldukları Kardeş Payı dizisi ikinci sezonunda hikayesinde tümden değişikliğe gitmişti. Reytinglerinde kayıp yaşamasa da konusu ve dizi karakterleri ile ilgili değişiklik yaşayan Kardeş Payı'yla gerçeği, dizinin yönetmeni Selçuk Aydemir anlattı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 09:47
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Gerçeği dizinin yönetmeni Selçuk Aydemir anlattı. Kardeş Payı dizisinin neden bittiğini ilk kez açıklandı.

Kardeş Payı dizisinin neden bittiğini ilk kez açıklandı. Gerçeği dizinin yönetmeni Selçuk Aydemir anlattı
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Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in başrollerinde yer aldıkları Kardeş Payı dizisi ikinci sezonda farklı bir hikayeye evrilmişti. Kardeş Payı'nın yönetmeni Selçuk Aydemir, ikinci sezonun neden erkenden bittiğini ve konunun değişiklik gösterdiğini anlattı. Bir YouTube kanalına konuk olan Selçuk Aydemir, kanalın dizi hikayesini değiştirdiğini ve Eda karakterinin mecburiyetten çıktığını şu sözler ile anlattı:

AHMET KURAL'LI KARDEŞ PAYI'NDA HER ŞEYİN ALT ÜST OLMASINDAKİ NEDEN BAMBAŞKA!

"İkinci sezonu hala baştan sona izleyemedim. Kanal motor hikayesini Kardeş Payı'ndan çıkartmak istedi. Hikaye çıktı bambaşka bir şey oldu. Biz olmaz dedik ama bir şekilde de ikna olduk. Ocak ile Haziran arası setteydik, bize bu istek Aralık ayında geldi ve ikinci sezon ilk 5 bölümü yazmıştık."

OLAYIN ASLINI ANLATTI!

"Sonra Eda karakterinin (oyuncu İpek'in) hamile haberi geldi. Olmayacak olur mu yazdık işte. Nasıl yapacağız onu? O da oynamak istemedi.... O kadar isteksiz oldu ki ikinci sezon. Oturup izleyemedik kanalda."

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