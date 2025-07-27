Sahte bekçiyi gerçek bekçiler devriyede yakaladı! Tek sözü ile yakayı ele verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Bakırköy’de bekçi kılığına girerek sokakta vatandaşlardan para toplayan şahıs, gerçek bekçilerin radarına yakalandı. ‘Kolay gelsin’ devrem diyerek takibe alınan sahte bekçinin oyuncak silahı ve topladığı paralarla birlikte savunması bir o kadar ilginçti.

Olay, 25 Temmuz Cuma günü gece saatlerinde Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir bekçi, devriye atan bekçilere "Kolay gelsin devrem" diyerek uzaklaştı. Şüphelen bekçiler, tek gezen bekçiyi takibe aldı. Bir süre takip edilen sözde bekçi, şüpheli hareket sergilemesi üzerine yakalandı. Yakalanan şüphelinin, bekçi üniformasıyla ve oyuncak silahla vatandaşlardan para topladığı tespit edildi.

BÜTÜN KIYAFETLERİ YIKANDIĞI İÇİN ABİSİNİN ÜNİFORMASINI GİYMİŞ

Yakalanan sahte bekçinin ise verdiği cevap hayrete düşürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde şüphelinin, bütün kıyafetleri yıkandığı için abisinin üniformasını giymek zorunda kaldığını ve silahın da kardeşine ait oyuncak bir silah olduğunu söylediği anlar yer aldı.

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