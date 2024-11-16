Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığıyla ilgili detayları uzmanlar anlatıyor...

Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı, modern çağın karmaşık ve yoğun yaşam tarzının bir yan ürünü olarak ortaya çıktı. Bu durum, bireylerin gerçek dünyadan uzaklaşarak hayal dünyasında veya sanal dünyalarda daha fazla zaman geçirmesiyle karakterize.

Peki, bu durumun arkasındaki nedenler nelerdir ve nasıl başa çıkılabilir? Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar, bu sorulara yanıt bulmamıza yardımcı oluyor.

GERÇEK DÜNYANIN DIŞINA ÇIKMA HASTALIĞI NEDİR?

Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı, bireylerin stresli, travmatik veya bunaltıcı gerçeklerden kaçmak amacıyla alternatif gerçekliklere sığınmaları durumudur. Bu alternatif gerçeklikler, hayal dünyaları, sanal gerçeklik oyunları, sosyal medya platformları veya internet üzerindeki diğer sanal alanlar olabilir. Bu hastalık, bireylerin gerçek dünya ile olan bağlarını zayıflatır ve günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkiler.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Psikolog Dr. Ayşe Yılmaz, "Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı, bireylerin travmatik deneyimlerden kaçma veya kontrolsüz stresle başa çıkma mekanizması olarak ortaya çıkabilir. Bu durum, bireylerin duygusal ve zihinsel sağlıklarını ciddi şekilde etkileyebilir" dedi.

Dr. Yılmaz, bu durumun uzun vadede depresyon, anksiyete ve sosyal izolasyon gibi ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Psikiyatrist Dr. Mehmet Demir ise, "Bu hastalık, modern yaşamın karmaşıklığı ve bireylerin sürekli olarak karşı karşıya kaldıkları baskılar nedeniyle giderek yaygınlaşmaktadır. Gerçek dünyanın dışına çıkma eğiliminde olan bireylerin, bu durumla başa çıkmak için profesyonel yardım almaları önemlidir" diye ekledi.

Psikolog Dr. Ayşe Demir, dijital bağımlılığın gençlerin psikolojik sağlığı üzerindeki etkilerini vurgulayarak, "Sosyal medya ve oyun bağımlılığı, bireylerin gerçek dünyadan kopmasına neden oluyor. Bu durum, kaygı, depresyon ve yalnızlık gibi psikolojik sorunları tetikleyebiliyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Dr. Demir, bu bağımlılığın tedavi edilmesi gerektiğini ve bireylerin dijital dünyayla olan ilişkilerini sorgulamaları gerektiğini ifade etti.

Yapılan araştırmalar, dijital bağımlılığın bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini gösterdi.

2021 yılında gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, dijital bağımlılığı olan bireylerde sosyal kaygı, uyku bozuklukları ve düşük özsaygı gibi sorunlar daha sık görülmekte.

Araştırma, bu bağımlılığın gençler arasında fiziksel aktivite eksikliği ve obezite riskini artırdığını da ortaya koydu.

Yapılan bilimsel araştırmalar, gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığının nedenlerini ve etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı oldu.

Örneğin, Stanford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, sürekli olarak sanal dünyalarda zaman geçiren bireylerin, gerçek dünyadaki sosyal etkileşimlerde zorluk yaşadıklarını ortaya koydu. Bu durum, bireylerin gerçek dünya ile olan bağlarını zayıflatarak, sosyal izolasyon riskini artırdı.

Ayrıca, Harvard Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir başka araştırma, gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığının, bireylerin zihinsel sağlığını olumsuz etkileyerek, depresyon ve anksiyete belirtilerinin artmasına neden olduğunu gösterdi. Bu araştırmalar, bireylerin bu hastalıkla başa çıkmak için profesyonel yardım alması gerektiğini vurguladı.

NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı ile başa çıkmak için çeşitli yöntemler bulundu.

Öncelikle, bireylerin bu durumun farkında olmaları ve bu durumu kabul etmeleri önemli.

Profesyonel yardım almak, bu hastalıkla başa çıkmak için etkili bir yöntem olabilir. Psikoterapi ve danışmanlık, bireylerin duygusal ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir.

Ayrıca, bireylerin günlük yaşam aktivitelerine odaklanmaları, sosyal etkileşimlerini artırmaları ve gerçek dünya ile olan bağlarını güçlendirmeleri önemli. Bu, bireylerin alternatif gerçekliklere sığınma ihtiyacını azaltabilir ve günlük yaşam aktivitelerini daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olabilir.

Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı, modern çağın karmaşıklığı ve bireylerin sürekli olarak karşı karşıya kaldıkları baskılar nedeniyle giderek yaygınlaşmakta

Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar, bu durumun bireylerin zihinsel ve duygusal sağlıkları üzerinde ciddi etkileri olduğunu göstermekte. Bu hastalıkla başa çıkmak için profesyonel yardım almak ve günlük yaşam aktivitelerine odaklanmak, bireylerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için önemli.