“İflas” kelimesini duyduğumda, aklıma ticarethaneler geliyor. Kepenkler inmiş, borçlar ödenememiş, banka hesapları eksiye düşmüş. Evet, bu bir iflastır… (Etmişliğim de var.) Ama bir de gerçek iflas vardır. Ki bu vicdanın iflasıdır.

Çünkü para yeniden kazanılabilir; malını yitiren, yerine koyabilir. Ama güvenini, itibarını, vicdanını kaybeden… İşte o, gerçekten iflas etmiştir.

Bankadaki rakamları kimse görmez ama davranışlarımız, sözlerimiz, seçimlerimiz…

Onlar çevremizde iz bırakır. Sahip olduğumuz maddiyat bizi daha değerli yapmaz. Hatta maddiyatımızı davranışlarımız daha anlamlı gösterebilir.

Trafikte yol vermemek, iş yerinde adaletsiz davranmak, alışverişte kusuru gizlemek… Küçük şeyler gibi görünür. Ama bu küçük hileler zamanla kocaman bir güven açığına dönüşür.

Günümüzde, yapılan araştırmalar bize acıklı gerçeği gösteriyor.

Dünya Değerler Araştırması’na göre, insanların yalnızca %25’i “çoğu insana güvenebilirim” diyor. Yani her dört kişiden üçü, çevresine güvenmiyor.

Bu gösteriyor ki; ahlaki bir kriz yaşanıyor.

Toplumda gördüğümüz birçok sıkıntının kökünde, bu küçük “vicdan iflasları” var.

Müteahhittin malzemeden çalması cana mal olur. Bir işveren çalışanın hakkını vermezse toplumun ortak vicdanı yaralanır. Çalışan, görevini savsaklar, sorumluluktan kaçarsa hak yemiş olur.

Bu günlerde çevremize baktığımızda, her alanda güvensizlik, öfke, huzursuzluk görüyoruz. Çünkü her gün, küçük ama sürekli ihlallerle yıpranıyoruz.

Markette gün içinde fiyat değişiyor, bir başka gün liyakat yerine tanıdık ilişkiler devreye giriyor. Bunların her biri, tek başına küçük görünebilir… Ama bir araya geldiklerinde, toplumsal dokuda geri dönüşsüz yaralar açar.

Çözüm, karmaşık değil, hatta kolay. Hiç kimsenin emeğine, onuruna, malına, hakkına el uzatmamak… İşte huzurlu bir ailenin, adil bir iş hayatının, güvenli bir şehrin temeli budur.

Çocuklarımıza öğreteceğimiz en önemli değer, hak gözetme bilincidir. Çünkü en büyük sermayemiz vicdanımızdır.

“Güvensizlik, en sağlam köprüyü bile yıkar.” Benim yıkılmış çook köprüm var.