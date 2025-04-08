Gerçek 'Kadıköy Boğası' Artvin'de ortaya çıktı

Artvin'in Sarıbudak köyünde yaşayan Ulaş Gülseçkin, bölgenin geleneksel boğa güreşlerinde kazandığı başarılarla tanınıyor. Artvin'de her yıl düzenlenen boğa güreşleri, bölgedeki en büyük kültürel etkinliklerden biri olarak büyük ilgi görüyor. Gülseçkin, boğa yetiştiriciliği ve güreşlerinde gösterdiği başarıyı, aynı zamanda Fenerbahçe'ye olan sevgisiyle birleştiriyor.
Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olacağına inanan Gülseçkin, şampiyonluğu kutlamak için 'Kadıköy Boğası'nı, boğa heykelinin yanına getirmeyi planlıyor.