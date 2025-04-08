Gerçek 'Kadıköy Boğası' Artvin'de ortaya çıktı

Boğasını süslemeye ve taşıma hazırlıklarına başlayan Gülseçkin, şampiyonluğu Kadıköy'de kutlama arzusunu dile getiriyor. Eğer Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu öneriyi kabul ederse, "Kadıköy Boğası" boğa heykelinin yanına götürülerek Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu İstanbul'da kutlamak için taraftarların gerçek Kadıköy boğasını görmelerini arzu ediyor.

"Takımımın bu sezon şampiyon olacağına yürekten inanıyorum. Bu özel anı, Kadıköy'e gerçek bir boğa getirerek kutlamak istiyorum" diyen Gülseçkin, boğanın Kadıköy'e gelmesi için heyecanlı bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.