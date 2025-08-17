Gerçek polisler sahte polisleri enseledi!

Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyada polis kimliği, rozetleri ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla paylaşımlar yapan, vatandaşları dolandırarak menfaat elde ettikleri belirlenen 8 şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla harekete geçen Asayiş ve İstihbarat ekipleri, kısa sürede 8 şüpheliyi ve adreslerini tespit etti. Esenyurt, Başakşehir, Sancaktepe ve Tuzla’daki adreslere eş zamanlı şafak baskın düzenlendi. Operasyonda baba-oğul ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

1kapak-002.jpg

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, yüzlerce mermi, şarjörler, sahte polis kimlikleri, rozetler, Cumhurbaşkanlığı forsları, Özel Harekat montu, telsizler ve cep telefonları ele geçirildi.

POLİSLİĞE HEVES ETMİŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Baki S. (52), oğlu Mehmet Emin S. (21) ve arkadaşları Furkan E. (27) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli süreç devam ediyor.

1kapak-003.jpg

İfade işlemlerinde şüphelilerden Mehmet Emin S., sahte kimliği bir matbaada bastırdığını itiraf ederken, el konulan rozet ve montları “polisliğe heves” nedeniyle aldığını, sosyal medyada paylaştığı silahlı fotoğrafların ise “montaj” olduğunu ileri sürdü.

1kapak-004.jpg

