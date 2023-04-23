Gerçek sanatçıların kartvizitleri olmaz onlar gerçekten sanat üretiyorlarsa her yerde bulunurlar

Barış Sarıbaş 1979'da İzmir'de resim öğretmeni olan bir annenin çocuğu olarak doğdu. Sarıbaş, 1993-1997 yılları arasında Kütahya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünde okudu. Sonrasında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde eğitimine devam etti. Sanatçı olma idealiyle İstanbul'a gelip, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Hüsamettin Koçan Atölyesinden mezun oldu. Bunun yanı sıra Prof. Dr. Mustafa Pilevneli, Prof. Dr. Mehmet Özer gibi sanatçılardan da ders aldı.

Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da iyi tanınan sanatçı Barış Sarıbaş'la Yeniçağ için söyleşi yaptık.

Yeniçağ: Daha üniversite öğrencisiyken isminin sanat camiasında iyice duyulduğuna şahittim. Erken yaşlarda tanınmışlık durumu çalışmalarınızı olumlu mu yoksa olumsuz mu etkiledi?

Sarıbaş: "Erken yaşlarda edindiğim başarılar ömür boyu koruma kalkanım oldu" diye okumuştum Picasso ile ilgili John Berger'in kitabında. Erken yaşta edinilen tecrübeler yaş aldıkça daha sakin ve ölçülü olmaya teşvik ediyor.Saygınlık çalışarak, zamanla oturuşan bir değer, maddiyatla kazanılmıyor. Başarılar edinirken kimi çevreler ise ön yargılarından olsa gerek benimle mesafeli olmayı seçtiler. Sanat ortamında, hedeflemediğiniz, seçmediğiniz, terciniz olmayan, derdinizi anlatamadığınız olumsuzluklar girdabında kendimi bulduğum oldu, olmaya da devam ediyor maalesef, üzülüyorum ve oradan sessizce uzaklaşıyorum. Aslolan sakince nefesini alıp, sessizce durmaksızın çalışmaktır, bir gün gelecekte her şey yerine oturacak ve anlaşılacaktır.

Yeniçağ: Yirmi beş seneyi bulan bir sanat mazinize baktığınızda nereden başlayıp nereye kadar gelebildiniz? Şimdiki yönünüz nereyedir?

Sarıbaş: Dünyada ve Türkiye'de sanatın, toplumların, bilimin, felsefenin sinemanın, dijitalleşmenin, edebiyatın, ekonominin, göçlerin, sağlık sorunlarının, kısacası her şeyin yönü de çok hızlı değişti, değişmeye devam ediyor. Almanya'da bir grup entelektüel ve sanatçı çağın çok hızlı değiştiğini ve yavaşlamak iddiasına yönelik çeşitli sanatsal, felsefi iddia ve tutumlar geliştirdiklerini öğrendiğimde 2008 idi, oysa biz şu an Nisan 2023'teyiz. Öğrenciliğimin başlangıcından beri durmaksızın ve kesintisiz sanat üretimine ve sanatsal dünyaya, çeşitli katkılarda bulundum ve daha ağırlıklı olarak resim alanının etrafında ürettim.

Şu an orta yaş dedikleri dönemimdeyim, daha sakin ve temkinliyim. Yönüm; bilimden, özgürlükten, insanlıktan, sanattan, felsefeden, akla ve vicdana dayalı bilimden yana. Tüm insanlık ailesinin özgür, eşit, insanca yaşayabileceği, dünyayı her bireyin neşe içinde gezip, öğrenebileceği, paylaşarak üretebileceği, daha adaletli, barış içinde bir dünyadan yanayım.

Yeniçağ: Bu âleme sizi ne götürdü: Yeteneğiniz mi teşvik etti, ailede gördükleriniz mi yoksa okul eğitiminiz mi?

Sarıbaş: Annem şu an emekli resim öğretmeni, babamla ikisi, çocukluğumuzda kardeşimle beraber, tarım, hayvancılık ve sanatsal öğreti içinde olduk. Buna bir çeşit Köy Enstitüleri modeli diyebiliriz. İzmir'deki sanatsal dünyayı bize tanıtmış, göstermiş, yaşatmışlardı. Çocuk ve Dünya klasiklerini, tarih kitaplarını İzmir'deki Kabile Kitabevi'nden taksitle alıyorlardı, hatta 1992 yazında Kabile'de çalışmıştım, Aziz Nesin'le bir gün boyunca imza günü düzenlemiştik o zaman on iki yaşımdaydım, Muzaffer İzgü, Bekir Yıldız, şair yazar İlhan Tülman ile de arkadaş olmuştum. Annem evde Nazım'dan şiirler okuyor ve şiir nasıl okunur öğretiyor, yetmiyor evde ayaklarının ucunda bizlere nasıl dans edeceğimizi uyguluyordu. Televizyondan klasik müzik konserlerini dinletiyor, hafta sonları İzmir Devlet Tiyatrolarına götürüyor, son filmleri sinemalardan izletiyordu, daha ilkokuldayken hafta sonları İngilizce kurslarına yazdırmıştı. Bütün bu eğitim ve görgülerin üzerine Kütahya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde dört yıl boyunca aldığım muhteşem sanat eğitimi atılan temelleri daha da sağlamlaştırdı. Oradaki özverili öğretmenlerimize çok şey borçluyuz.

Sonrasındaki Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü üçüncülükle kazanarak İstanbul'a taşınmış oldum. Okulumda, Ekrem Kahraman'ın tavsiyesiyle atölyesini seçerek eğitim aldığım çok sevgili öğretmenim Prof. Dr. Hüsamettin Koçan Atölyesi'nde çağdaş/güncel sanat eğitimindeki, sorgulayan, modern, akılcı, diri, çalışkan, sürekli projeler üreten ve ülkemizden, Asya'dan ve İstanbul'dan yola çıkan sanatsal konulara olan güncel ve tarihsel bakış açısı ile de dünya sanatına bizleri eklemledi. Seçmeli atölye derslerinde ise duvar resmi ve mozaik atölyesinde yılların öğretmeni sevgili öğretmenim Prof. Dr. Mustafa Pilevneli ile Türk ve dünya sanatının ustalarıyla örneklendirerek çok çeşitli çalışmalar ürettik. (Bana "ressam cücüğü" derdi.) Bu eğitimimin yanı sıra okulumun dışında kendi isteğimle seçtiğim ustam Ekrem Kahraman'ın bir Rönesans geleneğinin devamı niteliğinde çırağı olarak, beş yıl boyunca, felsefi, sanatsal, çalışmalar ürettik, sergiler açtık, film çektik, şairlerin ve yönetmenlerin dünyasını ve şiir üzerinde imgenin genişleyen oylumalarını, sinemanın kurgusunu, hayata nerelerden nasıl bakılır ve nasıl adım adım ilerlenir, sanatın ne olup olmadığını, İstanbul'un o dönemki bohem dünyasını, gördüm, yaşadım ve öğrendim. Bu çok daha uzun sürecek bir yazı konusu ama özetle burada bitireyim.

Yeniçağ: Türk resim sanatında temsil ettiğiniz bir gelenek var mıdır yoksa kendinizin açtığınız bir çığır mı söz konusudur?

Sarıbaş: Dünya ve Türk sanatının geleneklerinden yararlanarak evrensel yeni resimler üretmeye çalıştım. Yeni ve ön açıcı resimler yaptığımı düşünüyorum ancak uzmanlar ve kıymetli meslektaşlarımın zaman içinde daha iyi değerlendireceğini düşünüyorum.

Yeniçağ: Türkiye'de açtığınız sergilerin yanı sıra yurt dışındaki önemli galeri ve fuarlarda eserlerinizin sergilendiğini biliyoruz. Dışarda tanınmanın ve tutunmanın koşulları daha mı farklı ve zordur?

Sarıbaş: Anneannem bir gün sormuştu "Ne öğrendin" diye dedim ki "Taş yerinde ağırmış. Ağır taşı da kimse yerinden kımıldatamazmış". Elbette başka ülkede sanat ortamının entelektüel, kapsayıcı, esnek sınırları içinde bile olsanız ülkeniz, geldiğiniz yer, aldığınız eğitim, bakış açınız, bilgi birikiminiz, çaktırmadan sürekli sorgulandıktan sonra, size kapıyı gösteriyorlar, kapıları açmak için, ürettiklerinize bakıp, üzerine düşünmek, konuşmak ve sonunda yapmanız ortaya koymanız, iddianız, tutkunuz gerekiyor. İtalyanların sanat ortamında eskimiş de olsa meşhur bir sözü vardır, "İtalyanların sanatı ve diğerleri". Ben oralarda, ansiklopedilerde, kitap ve kataloglarda, atölye çalışmalarında, galerilerde, sergi ve müzelerde yer aldım.

Yeniçağ: Eserlerinizin hangi yollardan koleksiyoncularla buluşmasını önemsiyorsunuz: Doğrudan satışlar, sergiler, fuarlar?

Sarıbaş: Sanatçıyı temsil eden galericisi, çeşitli danışmanları, küratörleri ve ilgili meslek uzmanları üzerinden ulaşılması herkesi daha mutlu kılacaktır. Gerçek sanatçıların kartvizitleri olmaz onlar gerçekten sanat üretiyorlarsa her yerde bulunurlar.

Yeniçağ: Sanata bakış felsefenizi okurlarımızla paylaşır mısınız? Felsefesiz sanatçı olunur mu?

Sarıbaş: Bilgiseverlik; felsefe. Sanatımı, akıl ve bilgelikle, iradeyle, kararında güç ile ve çalışarak, üreterek, ortaya koyuyor, çağın estetik gelişimlerini izleyerek inşa ediyorum. Bu benim sanatımdaki izlediğim düşünüş biçimim. Gerçek sanat üreten her büyük sanatçının felsefesi vardır, olmalıdır.