Gerçekleri 26 saniyede tokat gibi art arda saydı. Fakir Türk vatandaşını değil Suriye'yi düşünüyorlar

Sokak röportajlarında bazen siyaset bazen de ekonomideki nabzı ölçmek için vatandaşlara sorular soruluyor. Bir sokak röportajını 26 saniyelik videosu sosyal medyayı salladı.

Yaşlı adam Türkiye’deki acı gerçekleri, Türkiye’nin meselelerini tam 26 saniyede sıraladı. Ömrümde hiç tatile gitmediğini söyleyen vatandaş “Devlet memuruydum maaşımla zor geçindim” dedi.

"HANİ PETROL BULMUŞLARDI HANİ DOĞALGAZ BULMUŞLARDI?"

Devamında yaşlı adam “Evden dışarı çıkamıyoruz, elektrik parası mı ödeyeceksin, su parası mı ödeyeceksin, Ekmek mi alacaksın? Ekmek bugün 10 lira.

Hani petrol bulmuşlardı hani doğalgaz bulmuşlardı? Noldu bunlar?” ifadelerini kullandı.

"KENDİ ÇOCUKLARI LÜKS HAYAT YAŞIYOR"

Daha sonra ise bakanların lüks yaşamına ve Suriyelilere değinen adam şu ifadeleri kullandı:

Bakanlar, Suriye’yi düşünürken, Filistin’i düşünürken Türkiye’deki fakir vatandaşını hiç düşünmüyor. Onlar nasıl geçinecek? Kendi çocukları lüks hayatı yaşarken bizim halimiz ne olacak?

Yaşlı adamın bu sözleri sosyal medyada büyük takdir topladı. Özellikle 26 saniyede Türkiye’nin halini özetlemesi büyük beğeni aldı.