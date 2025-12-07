Hatırlayacaksınız, devrin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Nisan 2011 tarihinde Haziran seçimleri öncesinde verdiği “müjde” ile ülke gündemine girdi “Çılgın Proje” konusu… Ve ardından günümüze kadar devam eden şiddetli tartışmalar başladı. Bu “çılgın proje”nin özü; Açılacak bir kanalla Karadeniz’i Marmara Denizi’ne bağlayıp İstanbul Boğazı’na paralel paralı bir su yolu inşa etmekti. Projenin amacı; İstanbul Boğazı’ndaki deniz trafiğini azaltıp muhtemel gemi kazalarını önlemek ve yapılacak paralı kanal ile ülkeye “döviz kazandırmak” olarak sunuluyordu. Ama yeri sır gibi saklanan kanal güzergahındaki arsaların çok önceden el değiştirmiş olması projenin çok ballı bir rant projesi olduğunu açıkça ortaya koyuyordu.

Planlanan Kanal İstanbul projesi

Projeye karşı toplumda oluşan şiddetli muhalefet ve finans meselesi yüzünden iktidar bugüne kadar projeyi söylemden eyleme geçiremedi, ancak gündeminden de çıkartmadı. Bana göre zararı faydasından daha çok olan proje tartışılmaya devam edecek. Ben de bir İstanbul sakini olarak, “Bu projeyi yapacak olanlara Allah fırsat vermesin” diye dua edenler arasındayım. İnşallah İstanbul’a böyle bir kötülük yapılmaz. Bu vesile ile 70 yıl önce bir iş adamının gündeme getirdiği ancak o dönemde gerçekleşmemiş, “İstanbul Boğazı’na köprü yapma projesi”nin hikayesini sizlerle paylaşmak istedim. Bu ilginç hikayeyi Şahap Balcıoğlu 1955 yılında Hafta Mecmuası’nda yayınlanan “Boğaziçi'ne köprü inşası için ciddi adımlar atılıyor” başlıklı röportajında şöyle aktarıyor:

“Anadolu-İstanbul Arası Köprüsünü Tahakkuk Ettirme Cemiyeti'ni kuran bir vatandaş 500 lira sermaye ile İstanbul Boğazı'na köprü kurmak teşebbüsüne geçti”

* * *

Bundan birkaç hafta önce Vilâyet makamına 35-38 yaşlarında bir adam girdi. Vali Fahrettin Kerim Gökay kalktı, adamın yanına gitti. Onu hararetle tebrik ettikten sonra sarılıp öpüştüler. 5-10 dakika oturup görüştükten sonra adam gitti. Babıâli yokuşunu tırmanıp Emniyet Sandığı'nın karşısındaki büyük bir mobilya dükkânına dalıp masanın başına oturdu. Eline kalem kâğıt alıp köprü resimleri çizmeğe başladı.

Dükkâna girdiğimde rakamlarla uğraşıyordu. Baktım; Bunlar bizim gibi berduşların yazmaya dahi cesaret edemeyeceğimiz sayılardı: Yetmiş milyon, seksen milyon, yüz elli milyon...

- Maşallah, dedim, ufak işlerle uğraşıyorsunuz!

- Ne yapalım birader, büyük iş bu!

Fethi Günel'in "Büyük İş" dediği şey, Boğaz Köprüsü'nü gerçekleştirmek projesidir.

Fethi Günel

Bu işi ideal edinen Fethi Günel, projesini Sadık Yücel, Kemal Ülker ve Andon Avcı adındaki arkadaşlarına açarak onlarla birlikte Anadolu - İstanbul Arası Köprüsünü Tahakkuk Ettirme Cemiyeti’ini kurmuş. Cemiyet'in gayesi bu iş için lüzumlu olan parayı temin etmek ve ilgililere vermek.

Fethi Günel düşüncelerini şöyle anlatıyor:

- Asya ile Avrupa'yı birbirlerine bağlayacak olan böyle bir köprünün bugüne kadar yapılmış olmaması dahi bir hatâdır. Köprü yapılmış olsa yurdumuz ekonomik ve ticarî bakımdan birdenbire gelişecek, trafik müşküllerinden çoğu halledilecek, iki yaka arasında vapurla yolcu ve sallarla eşya nakliyatı tarihe karışacak, Anadolu'dan İstanbul'a gelen çeşitli malların gecikip bozulması veya kıymetten düşmesi önlenecek. Şehrin Anadolu yakasının haksız yere üvey evlât muamelesi görmesi sona erecek ve şehir Anadolu yakası istikametinde sür'atle gelişip genişleyecektir.

- Bütün bunların hepsi doğru ama böyle muazzam bir köprü derdini siz nasıl halledeceksiniz?

- Cemiyete üye kaydedip bunların muayyen bir bankaya para yatırmalarını temin edeceğiz. Bu paraları sarfa kimse mezun olmayacağı gibi hiçbirimizin de arazi spekülasyonuyla ilgimiz yoktur. Toplanacak olan para, hükümetin bu iş için yapacağı teşebbüslere o tahsis edilecektir.

Söz konusu olan projeye dair çizim

- Boğaz Köprüsü'nün kaça mal olacağını tahmin ediyor sunuz?

- Yüz elli milyon lira kadar bir para lâzım.

- Nereden biliyorsunuz? Bunun için bir proje yaptırıp tahminî bir rakama mı vardınız?

- Hayır. Gazetelerde okuduğumuza göre bu kadar bir paranın lüzumlu olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.

- Peki, siz cemiyet olarak bu miktarın ne kadarını toplayacağınızı tahmin ediyorsunuz?

- İki yıl içinde 70 - 80 milyon lira toplayacağız.

- Bu tahmininiz ne gibi bir hesaba dayanıyor?

- İstanbul başta olmak üzere bütün vilâyetler, belediyeler, kaza ve nahiyelerle mektuplaştım veya şahsen temas ettim. Hepsinden de müsbet cevaplar ve vaatler aldım. Bundan başka muhtelif bankalarla yaptığım temaslar da bize ümit verecek şekilde oldu. Meselâ Profesör Fahrettin Kerim Gökay bize, Vilâyet, Belediye ve şahsı adına yardımda bulunacağını vaadetti. Ayrıca Anadolu'daki müstahsillerin hepsi, çeşitli vasıta sahipleri, kooperatifler, gayrimenkul sahipleri, velhasıl resmî ve hususî bütün müesseselerle şahısların bu işe para yatıracaklarını tahmin ediyorum.

- Bu tahminler, gerçekleşirse mesele yok. Meselâ işi basite icra edelim: Siz, ilk müteşebbis ve idealist olarak para yatırdınız mı?

- Yatırdım. İki bankaya iki yüz ellişer lira koydum.

- Ya müteşebbis diğer üç arkadaşınız?

- Onların paraları yok. Yatıramadılar.

- Bu hususta hükümetle temas edecek misiniz?

- Elbette. Yakında Ankara'ya gidip Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la görüşerek projemizi anlatıp şahısları ve hükümet adına yardım isteyeceğim. Hattâ ben daha da ileri giderek Amerika'dan yardım istemesine taraftarım. Esasen Amerika'nın bir işe para ve malzeme yardımını esirgemeyeceğine de inanıyorum. Bu sebeple icabında Amerika'ya kadar gidip yardım istemeyi düşünüyorum. Görüyorsunuz ya, bu saydıklarımın hepsi de olabilecek şeyler.

Öyle ya, neden olmasın?

Olmaz olmaz deme olmaz olmaz!..

(Röportaj: Şahap Balcıoğlu / Hafta Mecmuası /Haziran-1955)