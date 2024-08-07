Gerede'de yaylada su sondajı yüzünden kavga çıktı. 6 yaralı

Kaynak: DHA
Gerede'de yaylada su sondajı yüzünden kavga çıktı. 6 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaylada su sondajı çalışması sırasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, Gerede'ye bağlı Yünyü Yaylası'nda meydana geldi.

Gerede'de bulunan organize sanayi bölgesindeki fabrikaların su ihtiyacını karşılamak amacıyla Yünyü Yaylası'nda sondaj çalışması başlatıldı. Fabrikalara su sağlanacak olması köylüler arasında tepkiye yol açtı. Tepkilerini dile getiren köylüler ile sondaj işçileri arasında gerginlik yaşandı ve bu gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında sondaj işçileri M.B. ve R.B. ile köylülerden M.Y., M.Y., M.Y., N.A. ve N.Y. arasında fiziki çatışma yaşandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, Gerede İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve tarafların ifadeleri alınarak durumu aydınlatmak amacıyla çalışmalar devam ediyor.

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