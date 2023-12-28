Gereğini yapan Ahmet Hakan özerklik isteyen HÜDAPAR'ın avukatı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘Gereğini yapan Ahmet Bey’ olarak nitelendirilen gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında geçtiğimiz günlerde meclis kürsüsünde özerklik isteyen HÜDAPAR hakkında açıklama yaparak göğsünü siper etti.

Meclis Genel Kurulu’nda 2024 yılı bütçe görüşmelerinde kendisi adına söz alan Zekeriya Yapıcıoğlu, eyalet sistemi ve özerklik hakkında konuşma yapmış ve bu yönetim modellerinin serbestçe tartışılabilmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etmişti:

“Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz”

Konuşmasının ardından muhalefet partiler ve sosyal medyada kullanıcılar tarafından çokça eleştirilen Yapıcıoğlu, konu hakkında başka açıklama yapmamış, İktidar partisi AKP tarafından ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarının sorularını yanıtlarken konu hakkında soru sorulması üzerine “Federasyonun tartışılması söz konusu olamaz, Anayasa'nın üçüncü maddesi açıktır.” şeklinde yanıt vermişti.

AHMET HAKAN GEREĞİNİ YAPTI AMA..

Gereğini yapmak ile bilinen gazeteci Ahmet Hakan ise bugün yazdığı köşe yazısında HÜDAPAR’ın avukatlığına soyundu. Yazısının ‘HÜDAPAR ne diyor’ kısmında konu hakkında görüşlerini belirten Hakan şu sözleri sarf etti:

HÜDAPAR ne diyor?

“Federasyon, özerklik serbestçe tartışılsın” diyor.

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HÜDAPAR ne demiyor?

“Ben federasyon istiyorum, ben özerklik istiyorum” demiyor.

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Cevabı verilmemiş soru ise şu:

HÜDAPAR, bu konularda ne diyor?

Ahmet Hakan, özerklik konuşulmalı diyen HÜDAPAR’ın bu konularda ne demek istediğini köşesinde sorsa da, HÜDAPAR’ın internet sitesindeki parti programı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun bu sözlerini doğrular nitelikte.

Parti programının “YERİNDEN YÖNETİM VE YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ” başlığı altında eyalet yönetim sistemini savunduğu toplumun çoğunluğu tarafından kabulü halinde eyalet sisteminin uygulanabilmesi gerektiği açıkça yazılıyor.

İlgili kısımda yer alan ifadeler şu şekilde:

“Mevcut merkezi ve yerel devlet organizasyon yapısının ıslahı ile beraber, mevcut yapının tabu olarak kabulünden vazgeçilerek olumlu ve olumsuz tüm yönleri ile eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir.

Toplumun huzur, refah ve güveni için gerekli olduğunun toplumun çoğunluğu tarafından kabulü halinde bu modeller uygulanabilmelidir.”