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  • ‘Gereğini yapıyor Aamet, Uysal’ın sözleri üzerinden Erdoğan için böyle demagoji yaptı

‘Gereğini yapıyor Aamet, Uysal’ın sözleri üzerinden Erdoğan için böyle demagoji yaptı

Hürriyet gazetesinin ‘gereğini yapan’ yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın için demagoji yaptı. Erdoğan’ın 20 sene iktidarda kalmasını görmezden gelen Hakan, iletişim fakültelerinde utanç dersi olarak okutulacak bir yazı yazdı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 12:13
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Gereğini yapıyor Aamet yine gereğini yaptı

‘Gereğini yapıyor Aamet, Uysal’ın sözleri üzerinden Erdoğan için böyle demagoji yaptı
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim açıklamasına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın tepkisini köşesine taşıdı.

Uysal’ın baltayı taşa vurduğunu savunan Hakan, “14 Mayıs’ta Demokrat Parti’nin bayrak açtığı “Milli Şef”, İsmet İnönü’nün ta kendisiydi” dedi.

Ahmet Hakan, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal’ın açıklamasında “Milli Şef” tabirini kullanarak 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü kastettiğini düşünse de Uysal, Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarına vurgu yapmak için 'Milli Şef' tabirini kullanmıştı

Ahmet Hakan’ın Erdoğan üzerinden demogoji yaptığı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dünkü Hürriyet’in manşetinde “14 Mayıs kesin gibi” demiştik. Ve artık “gibi” gitti, tarih kesinleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin 14 Mayıs’ta yapılacağını söyledi.

Erdoğan, 14 Mayıs’ın tarihsel önemini anlatırken şöyle dedi:

 “Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950’de “Yeter, söz milletin” demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı.”

Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erdoğan’ın 14 Mayıs’ı sahiplenmesinden rahatsız olmuş.

Ve şöyle demiş:

“14 Mayıs, yerli ve milli Şef’e karşı ‘Yeter Söz Milletindir” diyeceğimiz bir gün olacaktır.”

Hahahahahah! İşitince içtiğim kahveyi püskürttüm valla.

Gültekin Uysal, baltayı nasıl da taşa vurduğunun acaba farkında mı?

14 Mayıs’ta Demokrat Parti’nin bayrak açtığı “Milli Şef”, İsmet İnönü’nün ta kendisiydi.

O İsmet İnönü ki... CHP’nin ikinci genel başkanıdır, efsanelerindendir, kurucu babalarındandır.

Ne yani?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Aman Altılı Masa’nın ağzının tadı bozulmasın” diyerek bunu da mı sineye çekecek?

Daha da fenası, Kemal Bey, “Evet, Gültekin Bey doğruyu söylüyor. Menderes, İnönü’yü nasıl yendiyse... Biz de Erdoğan’ı yeneceğiz” falan mı diyecek?

Şu Altılı Masa, bakalım daha başka hangi şakaların, hangi komikliklerin, hangi acayipliklerin, hangi tuhaflıkların beşiği olacak?

 

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MİKO
19.01.2023 14:02
Sayın Hakan sizi bilmem ama Nedim Şener aç kalır .Hem de vallahide billahide .Kimse ona iş vermez.  
 
MİKO
19.01.2023 14:00
Sayın Hakan tarafsız gazeteciyim deyip sureti haktan görünmeye çalışıyorsun . Oysa diyeceksin ki ben ve Nedim Şener düşmanın ekmeğini yiyip düşmanın kılıcını çekmezsek aç kalırız.  
 
Tekin Ertürk
19.01.2023 13:29
Ahmet Hakan sanırım Silivri'ye gitmek istiyor.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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