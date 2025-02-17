Gerekçesi duyanları hayrete düşürdü! Minibüsçüden yolcuya meydan dayağı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul-Küçükçekmece'de minibüs şoförü ücreti ödemeden yolculuk yaptığını iddia ettiği yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şoför yolcuyu darbetmeye başladı. O anlar diğer yolcular tarafından kayıt altına alındı.

Küçükçekmece'de minibüs şoförü ücreti ödemeden yolculuk yaptığını öne sürdüğü yolcuyla önce tartıştı ardından da onu darbetti. Şoför diğer yolcuların araya girmesiyle uzaklaştırılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

dayakkkk.jpegOlay, dün saat 14.30 sıralarında Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü seferini yaptıktan sonra durağa geldi. Burada yolcular araçtan inerken şoför, ücreti ödemediğini iddia ettiği bir yolcu ile tartışmaya başladı.

dayakkkkkkkk.jpegYolcunun karşılık vermesi üzerine sinirlenen şoför, araçtan inerek saldırmaya başladı. Yolcuyu yumruklayan şoför onu tutup yere fırlattı. Diğer yolcuların araya girmesiyle taraflar ayrılırken tartışma bir süre daha devam etti. Bunun üzerine araçtan tekrar inerek koşmaya başlayan minibüs şoförünü, bir yolcu tutarak engelledi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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