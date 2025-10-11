Yapılan çalışmalar, fazla vitaminin başta karaciğer, böbrekler ve sinir sistemi olmak üzere vücutta toksik birikime yol açarak ciddi sağlık sorunlarına, hatta bazı kanser türlerinin riskini yükseltmeye neden olabileceğini kanıtladı.

Uzmanlar, takviye kullanımının mutlaka hekim kontrolünde ve eksiklik tespitine dayalı olması gerektiğini vurguladı.

VİTAMİN TUZAĞI: MASUM GÖRÜNEN TAKVİYELER VÜCUTTA TOKSİK ETKİ YARATIYOR

Tüm dünyada "sağlık iksiri" olarak görülen vitamin takviyelerinin, gerekli olmadıkça ve yüksek dozlarda kullanıldığında vücuda geri dönüşü zor zararlar verdiği uluslararası bilimsel çalışmalarla bir kez daha kesinlik kazandı.

Bilinçsiz vitamin kullanımının, başta karaciğer ve böbrekler olmak üzere hayati organlar üzerinde ağır bir yük oluşturduğu ve bazı vakalarda toksik birikime yol açarak sinir hasarlarına dahi sebep olduğu bildirildi.

YAĞDA ÇÖZÜNENLER TOKSİK SINIRI AŞABİLİR

Özellikle yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K), vücutta depolandıkları için aşırı alımda hızla tehlikeli seviyelere ulaştı.

ABD'de yerleşik Harvard Tıp Okulu'ndan beslenme epidemiyolojisi uzmanı Dr. Elizabeth P. Wilson, bu durumu "Hipervitaminoz" olarak tanımladı ve bu durumun organ yetmezliklerine kadar gidebileceği hususunda uyardı.

Dr. Wilson, yaptığı açıklamada, "İhtiyaç fazlası A vitamininin karaciğer toksisitesine, kemik ağrılarına ve sinirlilik haline yol açtığını tespit ettik. D vitamininin yüksek dozda alınması ise kanda kalsiyum seviyesini (hiperkalsemi) yükseltti; bu da böbreklerde taş oluşumuna ve uzun vadede böbrek yetmezliğine zemin oluşturdu," ifadelerini kullandı.

B6 SİNİR SİSTEMİNİ VURDU, C VİTAMİNİ BÖBREKLERİ YORDU

Suda çözünen vitaminlerin fazlasının genellikle vücuttan atıldığı düşünülse de, yüksek dozlardaki bazı suda çözünen vitaminlerin bile ciddi hasara yol açtığı kanıtlandı.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden Nöroloji Profesörü Dr. Jeremy A. Clarke, B6 vitamininin uzun süreli ve yüksek dozda alımının sinir hücrelerinde hasara yol açarak el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma gibi geri dönüşü olmayan nöropati tabloları yarattığını ifade etti.

Diğer yandan, en çok kullanılan takviyelerden C vitamininin gereksiz tüketimi ise böbrek taşı oluşumu riskini belirgin bir şekilde artırdı. Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) Başkanı ve böbrek hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hans Müller, "Yüksek doz C vitamini, vücutta oksalat adı verilen atık maddeyi artırarak böbreklerde kalsiyum oksalat taşlarının oluşma ihtimalini çok kuvvetlendirdi. İhtiyaç olmadan C vitamini takviyesi tüketen bireylerin bu riski göz ardı etmemesi gerekti," değerlendirmesinde bulundu.

KANSER RİSKİ UYARISI

Bilimsel literatürdeki en çarpıcı verilerden biri de, bazı vitaminlerin gereksiz ve yüksek dozda alımının, fayda sağlamak bir yana, bazı kanser türlerinin riskini artırması oldu.

Amerika Kanser Araştırma Enstitüsü (AICR) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir kohort çalışması, yüksek dozda E vitamini takviyesi tüketen erkeklerde prostat kanseri riskinde istatistiksel olarak anlamlı bir yükselme saptadı. Dr. Wilson, bu bulguyu teyit ederken, "Vitaminleri besinlerle doğal yoldan almanın vücut için en güvenli yol olduğunu, takviyelerin ise ancak bir eksiklik tespiti sonrası hekimin belirlediği dozda kullanılması gerektiğini" altını çizerek ifade etti.

Uzmanlar, genel kanının aksine, vitaminlerin bir ilaç gibi düşünülmesi gerektiğini; doğru dozda ve zamanda kullanıldığında iyileştirici olabileceğini, ancak bilinçsizce tüketildiğinde ise toksik bir etken haline gelebileceğini kesin bir dille dile getirdi.