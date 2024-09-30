Gergin derbide sevinen çıkmadı

Angel Correa, Atletico Madrid’in derbide şehir rakibi Real Madrid’e karşı attığı son dakikada gelen eşitlik golü ile maçı 1-1 tamamladı. Derbi, ikinci yarının ortasında taraftar sorunları nedeniyle yaklaşık 20 dakika durdu.

Real Madrid’in 64. dakikada Eder Militao’nun attığı golün ardından, Atletico’nun kalecisi Thibaut Courtois, kendi kalesinin arkasındaki ev sahibi taraftarların sahaya nesne attığını hakemlere bildirdi. Atletico’nun stadyumundaki hoparlörden bir anons yapıldı ve hakem, her iki takımın teknik direktörleriyle görüştükten sonra takımlardan soyunma odalarına dönmelerini istedi.

Atletico’nun teknik direktörü Diego Simeone ve bazı oyuncuları, tribünde bir grup ev sahibi taraftarla konuşarak durumu yatıştırmaya çalıştı. Oyun yeniden başladıktan sonra Militao’nun ceza sahasından defansif bir vuruşla attığı gol, Real Madrid’in galibiyetini sağlamak için yeterli gibi görünüyordu. Ancak yedek oyuncu Correa, Courtois’ı geçerek eşitlik golünü attı. Başlangıçta gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, ancak video hakem (VAR) incelemesiyle Correa’nın pozisyonda ofsayt olmadığı belirlendi ve gol verildi.

Daha sonra Atletico’dan Marcos Llorente, Fran Garcia’ya sert bir müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Simeone, Courtois’ı Madrid’in golünü kutlarken taraftarlara dönüp bakmakla eleştirdi. “Gol kutlaması yapılabilir ama taraftarlara bakarak, onlara karşı yapılan jestlerle değil,” dedi Simeone.

Simeone, nesne atan taraftarların cezalandırılması gerektiğini belirtti. “Yaşanan olaylar için cezalandırılmaları gerektiğini düşünüyorum. Bizimle beraber destek veren insanlara ihtiyacımız var,” dedi. “Elbette bu durum haklı değil ama provokasyon da haklı değil, yoksa hep mağdur oluruz.”

Atletico, polisle birlikte olayı araştırmakta ve sahaya nesne atan bir taraftarı belirlediklerini açıkladı. Real’in teknik direktörü Ancelotti, maçı durdurma kararının “doğru” olduğunu ifade etti ve takımının son dakikada eşitlik golünü yemesinin moral bozukluğu yaratmaması gerektiğini vurguladı. La Liga’da bu sezon kaybetmeyen iki Madridli takım arasında, Atletico, 40 maçlık yenilmezlik serisi ile dikkat çekiyor.