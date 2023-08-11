Gerginlik atmanın yolları

DERİN NEFES ALIN

Stresi nefes alıp vererek uzaklaştırabilirsiniz. Derin derin nefes alarak içinizi rahatlatabilirsiniz.

İÇİNİZDEN SAYIN

Gerginken içinizden sayı saymak da sizi rahatlatır. En az yirmiye kadar sayın.

KAHKAHA ATIN

Her gün komik şeyler izleyin ya da okuyun. Gülmek, iyi gelir.

POZİTİF OLUN

Negatif düşünceleri bir kenara bırakın. İyi düşünürseniz, iyi olur.

YARDIM EDİN

İnsanlara faydalı olmak onları mutlu etmek de sizi stresten uzaklaştıracaktır.

BİRİNE ANLATIN

Arkadaşlarınızla ya da ailenizle stres nedenlerini paylaşabilirsiniz. Bu, sizi hafifletecektir.

DENGELİ BESLENİN

Öğünlerinizi asla atlamayın. enerji ve sağlık veren atıştırmalıkları yanınızda taşıyın.

DIŞARI ÇIKIN

Masaj yaptırın, yoga yapın, müzik dinleyin. Dışarıda olmak sizi rahatlatacaktır.

İYİ UYU

Stresliyken vücut daha fazla uyku ve dinlenmeye ihtiyaç duyar.

EGZERSİZ YAPIN

Bisiklete binin, koşun, yürüyün ya da pilates yapın fark etmez! Haftada en az üç en fazla beş gün sevdiğiniz sporu yapın.