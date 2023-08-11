Gerginlik atmanın yolları

DERİN NEFES ALIN
Stresi nefes alıp vererek uzaklaştırabilirsiniz. Derin derin nefes alarak içinizi rahatlatabilirsiniz.
İÇİNİZDEN SAYIN
Gerginken içinizden sayı saymak da sizi rahatlatır. En az yirmiye kadar sayın.
KAHKAHA ATIN
Her gün komik şeyler izleyin ya da okuyun. Gülmek, iyi gelir.
POZİTİF OLUN
Negatif düşünceleri bir kenara bırakın. İyi düşünürseniz, iyi olur.
YARDIM EDİN
İnsanlara faydalı olmak onları mutlu etmek de sizi stresten uzaklaştıracaktır.
BİRİNE ANLATIN
Arkadaşlarınızla ya da ailenizle stres nedenlerini paylaşabilirsiniz. Bu, sizi hafifletecektir.
DENGELİ BESLENİN
Öğünlerinizi asla atlamayın. enerji ve sağlık veren atıştırmalıkları yanınızda taşıyın.
DIŞARI ÇIKIN
Masaj yaptırın, yoga yapın, müzik dinleyin. Dışarıda olmak sizi rahatlatacaktır.
İYİ UYU
Stresliyken vücut daha fazla uyku ve dinlenmeye ihtiyaç duyar.
EGZERSİZ YAPIN
Bisiklete binin, koşun, yürüyün ya da pilates yapın fark etmez! Haftada en az üç en fazla beş gün sevdiğiniz sporu yapın.