Farioli meydan okudu: Geri adım atmayacağız

Farioli, turuncu-yeşilli ekibin Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın alıştıkları tarzda olmadığını belirtti.

Sezon öncesi kampında yaptıklarına benzer çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Farioli, oyuncuların izinde dinlendiklerini kaydetti.

İznin ardından çalışmalara yeniden başladıklarını aktaran Farioli, "Hazır olabilmek için adım adım tempoyu artırarak ilerliyoruz. Hem fiziksel hem de mental olarak oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Oyuncuları hazırlamak için 5-6 gün yüklenmeye başladık. Onlar da çok iyi geri geldi. Evlerinde çok iyi çalışmışlar, dinlenmişler. Tamamen sıfırlanmış olarak geldiler. Şimdi önemli hazırlık maçlarımız var." diye konuştu.

Oyun sistemlerine güvendiğini dile getiren Farioli, "İstatistiklere bakarsak ligde en çok şans bulan ikinci takımız. Bu, önemli bir istatistik. Özellikle top kazanma, topa sahip olma, pozisyon bulma gibi bu tarz istatistiklerde en önlerde yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Farioli, takımın bazı maçlarda kırılganlık gösterdiği eleştirilerine katılmadığını anlatarak, şunları söyledi:

"Çünkü istatistikler bize bunu söylemiyor. İstatistiklere baktığımız zaman bizim daha fazla puan kazanmış olmamız gerekiyordu. Gerçeğe baktığımızda biraz daha farklı gözüküyor ama istatistikleri nasıl okuduğumuz çok önemli. Kırılgan lafına asla katılmıyorum ve kabul etmiyorum. Özellikle sert oynama, maçın yoğunluğu ve temposu anlamında Başakşehir'in arkasından ikinci sırada geliyoruz. O yüzden laflarımızı biraz daha dikkatli seçmemiz gerekiyor. Geri adım atmayacağız. Eleştiriler olabilir. Biz bir şeye inanıyoruz, oyuncular inanıyor. Devam edeceğiz. Eleştiriler olabilir ama bildiğimiz yoldan şaşmayacağız."

Duygusal anlamda desteklediği İtalya ve Türkiye'nin Dünya Kupası'nda olmamasının üzüntüsünü yaşadığını vurgulayan Farioli, "Belki de bu iki ülkenin bazı şeyleri gözden geçirmesi için bir fırsattır. Oyun olarak, sistem olarak bir şeyleri gözden geçirmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Alanyasporlu futbolcu Famara Diedhiou'nun Dünya Kupası'nda Senegal formasıyla gol atmasının kendilerini mutlu ettiğinin altını çizen Farioli, "Dünya Kupası'nda özel olarak takip ettiğim bir takım yok. Daha çok bir hoca olarak, analiz ederek izlemeye çalışıyorum. Kesin olarak bir favori söylemek gerekirse, İspanya diyebilirim. Çünkü oyuna yaklaşımlarını çok beğeniyorum." şeklinde konuştu.