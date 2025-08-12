Geri dönüşüm devi mali krize yenik düştü!

Türkiye'de yaşanan ekonomik dalgalanmalar farklı sektörlerde üretim gösteren firmaları da etkisi altına alıyor. Son olarak, Konil Kağıt, pençesine düştüğü ekonomik krizi aşamayarak konkordato ilan etti.

Son dönemlerde Türkiye'de faliyet gösteren köklü firmalardan konkordato ilanları peşpeşe gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda son başvuru da 2013'te Gaziantep'te kurulan Konil Kağıt oldu.


Yıllık yaklaşık 30 bin tonluk üretim yapan geri dönüşüm devi, girdiği mali çıkmaz gerekçesiyle Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu.

55.jpg


Şirketin başvurusunu değerlendiren mahkeme, üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme konkordato sürecinin denetimi için de iki kişilik konkordato komiser heyeti atanmasına hükmetti.

