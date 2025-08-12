Geri dönüşüm devi mali krize yenik düştü!

Son dönemlerde Türkiye'de faliyet gösteren köklü firmalardan konkordato ilanları peşpeşe gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda son başvuru da 2013'te Gaziantep'te kurulan Konil Kağıt oldu.



Yıllık yaklaşık 30 bin tonluk üretim yapan geri dönüşüm devi, girdiği mali çıkmaz gerekçesiyle Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu.



Şirketin başvurusunu değerlendiren mahkeme, üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme konkordato sürecinin denetimi için de iki kişilik konkordato komiser heyeti atanmasına hükmetti.

