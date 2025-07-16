Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Bedirköy Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen sebeple çıktı. Kısa sürede yayılan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek fabrikayı saran yangına müdahale etti.

Fabrikada çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle 3 saatte söndürülürken fabrikada bulunan geri dönüşüm malzemeleri ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.