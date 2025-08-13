Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kartepe'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Uzunçiftlik Mahallesi Mihriban Sokak'taki geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. fabrikada elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangında dumanları fark eden çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında içeride bulunan 1 fabrika çalışanı, yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşçi hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

