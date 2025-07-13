Geri dönüşüm tesisinde büyük yangın: Ordu itfaiyesi seferber oldu!

Yangın, saat 17.00 civarında Ordu’nun Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi’nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Geri Dönüşüm Sıfır Atık Tesisleri’nde başladı.

İhbarla birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösteriliyor.

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de yönlendirilirken, tesis çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.