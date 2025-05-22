Geri dönüşüm tesisinde feci yangın!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Geri dönüşüm tesisinde feci yangın!

Eskişehir'de bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çıkan yangın, kontrol altına alındı. Büyük hasar meydana geldi.

Eskişehir Odunpazarı ilçesindeki Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi'ndeki (EMKO) bir geri dönüşüm tesisinde gece yarısı sıralarında yangın çıktı. Atıkların bulunduğu depo kısmındaki yangına çalışanlar kendi imkanlarıyla müdahale edip, itfaiyeye haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Tesiste zarara yol açan yangında iş makinesi ve kamyon da kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Geri dönüşüm tesisinde feci yangın!

Geri dönüşüm tesisinde feci yangın!

Geri dönüşüm tesisinde feci yangın!

Geri dönüşüm tesisinde feci yangın!

Geri dönüşüm tesisinde feci yangın!

Geri dönüşüm tesisinde feci yangın!

Geri dönüşüm tesisinde feci yangın!

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