Geri dönüşüm tesisinde yangın

Kaynak: İHA
Geri dönüşüm tesisinde yangın
Tekirdağ’da bulunan geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde yer alan dumansız sanayi bölgesindeki geri dönüşüm tesisinde yangın çıkmıştı. O saatlerde etkili olan rüzgarın da etkisiyle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Tesisten çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kısa zaman sonra olay yerine gelen ekipleri yangını söndürme çalışmalaını başlattı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun söndürme çalışması sonucu yangına müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Tesiste çıkan yangının çıkış nedeni araştırılırken itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları da başlatıldı.

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