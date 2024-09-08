Geri dönüşüm tesisinde yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa Yıldırım'da faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangın, 11.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet Mahallesi Çetinsoy Sokak'ta faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıktı.

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Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Paniğe sebep olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Öte yandan, yangında can kaybı meydana gelmezken, geri dönüşüm tesisinde maddi hasar oluştu.

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Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Geri dönüşüm tesisinde yangın

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