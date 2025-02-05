Geri dönüşüm tesisindeki yangın paniği

Kaynak: İHA
Geri dönüşüm tesisindeki yangın paniği

Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde kağıtların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Emek mahallesi Ormanlı Sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde kağıtların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Özellikle kartonların yoğun olduğu alanda ki yangın kısa sürede tesisin büyük bir bölümünü sardı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Geri dönüşüm tesisindeki yangın paniği

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