Geri dönüşümden elde edilen sulama boruları dağıtılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Tarım Plast Fabrikasında, yüzde 100 geri dönüşüm hammaddesiyle üretilen 12 milyon metre yassı ve 6 milyon metre yuvarlak sulama borusu dağıtımına 28 Nisan Pazartesi günü başlanacak.

Tarım Peyzaj AŞ yatırımıyla kente kazandırılan Damla Sulama Boru Üretim Tesisi, yüzde 100 geri dönüşümden elde ettiği ham maddelerle boru üretimi yaptı. Parklardan ve terminalden toplanan plastik atıklar, atık eskimiş sulama boruları modern teknolojilerle işlenerek çiftçinin tarımda önemli ihtiyaçlarından yassı ve yuvarlak boruya dönüştürüldü. Tarım Peyzaj A.Ş'nin, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi iş birliğinde yürüttüğü "Hibeli Damla Sulama Boru Desteği" projesi kapsamında üretilen 12 milyon metre yassı ve 6 milyon metre yuvarlak sulama borusu, başvurusu kabul edilen üreticilere dağıtılmaya başlanacak.

Çiftçilere yönelik dağıtım töreni 28 Nisan Pazartesi günü Mustafakemalpaşa ilçesindek Ovaazatlı Damla Sulama Boru Üretim Tesisinde saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, hem de su kaynaklarını korumak adına tesisin önem taşıdığını vurgulayarak, Damla Sulama Boru Üretim Tesisinin hem doğaya hem de üreticiye nefes olacağını belirtti.

Üretilen boruların her metresinin yüzde 100 geri dönüşümden yapıldığını vurgulayan Bozbey, "İklim değişimi de dikkate alarak üretim şeklinin değişimini mutlaka başarmalıyız. Sulu tarım önemli ama barajlarımızdaki su seviyesi yüzde 50'ler seviyesinde. Bu demektir ki önümüzdeki yıllarda daha da azalacak ve baka çareler bulmak zorundayız. Yeraltı su seviyemiz Bursa ovasında 250 metre civarına indi. 30 yıl önce 5 metreden su çıkarıyorduk tulumbalarla şimdi 250 metreye indi. Bu yüzden sulamada daha tasarruflu ve verimli modelleri benimsemeliyiz" ifadesini kullandı.