Geri dönüyor! Süper Lig devinden Kerem Aktürkoğlu bombası

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Geri dönüyor! Süper Lig devinden Kerem Aktürkoğlu bombası

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, yeniden Süper Lig'de forma giymeye hazırlanıyor. Milli kanat oyuncusu için Süper lig devi harekete geçti. İşte Kerem Aktürkoğlu için yaşanan devrede olan takım...

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan ayrılarak, Portekiz devi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun kariyeri burada kısa sürecek gibi gözüküyor. Orkun Kökçü'nün ayrılık kararının ardından, Kerem Aktürkoğlu'nun da bu kararı aldığı iddia edildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU YENİDEN SÜPER LİG YOLUNDA

Gazeteci Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde Benfica ile büyük ölçüde anlaşmaya varırken, Portekiz ekibinde forma giyen bir diğer milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için de girişimlere başladı.

Milli oyuncunun, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Eğer transfer gerçekleşirse Kerem Aktürkoğlu'nun, Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

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BENFICA AYRILIĞA ONAY VERDİ

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılık isteğine sıcak yaklaşan Benfica'nın, yüksek bir bonservis talebi olmadığı haberleri daha önce haberlerde yer almıştı. Beşiktaş'ın şartları karşılaması ve Kerem'in Türkiye'ye dönmeye karar vermesi halinde transferin kısa sürede tamamlanabileceği belirtiliyor.

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