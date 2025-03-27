Geri kayan otomobil, dere yatağına uçtu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Geri kayan otomobil, dere yatağına uçtu

ORDU'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, geri kaymaya başlayan otomobil, dere yatağına uçtu.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi, Bülbül Deresi Caddesi'nde meydana geldi. Irmak Çırpan (21) yönetimindeki 52 AL 631 plakalı otomobil, Bülbül Deresi Caddesi'nde geri kaymaya başladı. Yaklaşık 100 metre geri kayan otomobil, demir korkulukları yıkarak Bülbül Deresi'ne yuvarlanıp ters döndü. Kazada sürücü ve yanındaki kuzeni Damla Çırpan (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaralılar otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dere yatağına yuvarlanan otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldıç

Geri kayan otomobil, dere yatağına uçtu

Geri kayan otomobil, dere yatağına uçtu

Geri kayan otomobil, dere yatağına uçtu

Geri kayan otomobil, dere yatağına uçtu

Geri kayan otomobil, dere yatağına uçtu

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