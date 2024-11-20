Geri manevra yaparken eşini ezerek öldürdü

Kaynak: DHA
Geri manevra yaparken eşini ezerek öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde 54 yaşındaki Kerim Kocaman, kamyonetiyle geri manevra yaptığı esnada 49 yaşındaki eşi Sebahat Kocaman'a çarptı.

Yere düşerek aracın altında kalan kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sebahat Kocaman tüm çabalara karşın kaybederken, Kerim Kocaman gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Gökbel Yaylası Gömürgen yakınlarında meydana gelen kazada Kerim Kocaman, kamyonetiyle evinin önünden sokağa çıkarmak için geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında bulunan eşi Sebahat Kocaman'a çarptı. Yere düşerek aracın altında kalan Sebahat Kocaman ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma yönlendirildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sebahat Kocaman, yapılan uğraşlara karşın kurtarılamadı. Kocaman’ın cenazesi otopsi işlemleri için Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri morguna kaldırıldı.

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Jandarma ekipleri, kazanın ardından olay yerinde inceleme başlatırken, Kerim Kocaman nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

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