Gerilim hattı iyice tırmandı! Mauro İcardi’nin sevgilisine ölüm tehditleri yağdı

Mauro İcardi ile Wanda Nara’nın 10 yıllık evliliği olaylı şekilde bitmişti. Tansiyon düşmeyen ikilinin arasında yeni bir gerilim yaşandı. Gerilimin bu kez ki nedeni kızları Francesca ve Isabella’nın okulundan gelen e-posta oldu.

“Her iki ebeveynin de ülkede olmaması nedeniyle, küçüklerin velayetinin kime ait olduğunu en kısa sürede bildirmenizi rica ederiz” ifadelerinin yer aldığı e-postanın ardından sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcunun sevgilisi China Suarez’u hedef alan Nara, “Sen, küçük kızımın babasıyla öğle yemeği yemesine bile engel oluyorsun. Kötü insan! Kızlarımın her gözyaşının bedelini ödeyeceksiniz” sözleriyle kin kustu.

“KIZLARINI HİÇ DÜŞÜNMEDİ”

İcardi, ‘gelecekteki eşime saygı duy’ diyerek “Wanda’nın tek odak noktası China Suarez. Kızlarını hiç düşünmedi; yalnızca egosunu, kıskançlığını ve kinini... Siz pembe Lamborghini sirkinin peşinden koşmaya devam edin, ben kızlarımın velayetinin peşindeyim!” ifadeleri kullandı.

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HIRSIZLIKLA SUÇLADI

Yıldız futbolcu, bir başka paylaşımında Nara’yı hırsızlıkla suçladı. İcardi, “Telefonuma bakarken, başka bir kanıt buldum... İtalya’da, kişisel hesabına aktarılan 7 milyon Euro’luk hırsızlık açıkça ihbar edildi” notunu düşerek ekran görüntüsüyle ifşa etti.

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KAN DONDURAN MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Wanda Nara'nın hayranları, China Suarez'e tehdit dolu yorumlarda bulundu.

Icardi'nin sevgilisi kendisine yazılan mesajları sosyal medyadan ifşa etti.

İşte, kan donduran o mesajlardan bazıları:

"Çocuklar, ya hepimiz toplanıp bir kiralık katil tutsak ve China ile ilgilensek? Artık onun varlığına katlanamıyorum."

"China Suarez'in ağzını, güzelliğinin son izi kalmayana kadar tekmelemek lazım. Gerçekten böyle bir aptal kadın olamaz."

"O pısırık, keşke ölse de her şey bitse ve çoğalmayı bıraksa.''

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MERAK UYANDIRDI

China Suarez, sosyalmedya hesabından "Bana bir şey olursa kimin yaptığını biliyorsunuz" şeklinde paylaşımda bulundu.

Suarez, paylaştığı hikayeleri bir süre sonra sildi.