Gerisi milletin sağduyusuna kalmış

Sayın Erdoğan, yeniden aday olur ya da olmaz, orasını bilmem!

Sayın Bahçeli’nin, Sayın Erdoğan’a oldukça iltifat dolu serzenişinde kendi penceresinden haklı da olabilir.

Belki de Sayın Erdoğan’ın, aday olmama ihtimalinde onun işaret edeceği biriyle Sayın Bahçeli bu ortaklığı sürdürebilir mi, zor görünüyor.

Niye zor görünüyor?

1 Ocak 1948 doğumlu Sayın Bahçeli, 77 yaşında.

26 Şubat 1954 doğumlu Sayın Erdoğan, 71 yaşında ve aynı kuşak insanı.

Mesela, Sayın Erdoğan aday olmazsa, fısıltı haberlerine göre, adayın Hakan Fidan’ın olma olasılığının oldukça yüksek olduğu dillendiriliyor ki Hakan Fidan da 17 Temmuz 1968 doğumlu.

O da 57 yaşında.

Sayın Bahçeli’ye göre çok genç.

Öyle olunca da Sayın Bahçeli ile anlaşamama olasılığı, bence kuşak farkından dolayı olabilir.

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Sayın Erdoğan-Bahçeli arasında da sıkıntı yaşanmıyor mu?

Yaşanıyor elbette.

Ancak her ikisi de siyasi ve devlet tecrübeleriyle, yaşlarının verdiği olgunlukla ortaklığı götürüyorlar.

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Ha şimdi bana diyeceksiniz ki 2028 seçimini AKP adayının kazanacağını da nereden çıkarıyorsunuz?

Hani “Mesela” dedim.

Zaten Sayın Erdoğan’ın bu koltuğu bırakma ihtimali -Bahçeli’nin de kendini onore eden ifadelerinin sonrasında- kendiliğinden son bulmuş olabilir.

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Geriye ne kalıyor?

Geriye Sayın Cumhurbaşkanının yasal olarak aday olabilmesi!

Oldu diyelim.

Peşpeşe yayımlanan anketler bu konuda hiç de Erdoğan’ı şanslı göstermiyor.

Kimin karşısında?

İmamoğlu’nun karşısında.

Ama İmamoğlu aday olamayacaksa…

CHP kimi koyarsa seçimi alma ihtimali yüksek görünüyor.

Artık cumhurbaşkanlığı ve genel seçim CHP’nin çok üstüne çıktı.

Sahiden de millete mal oldu!

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Tabi, eğer Sayın Cumhurbaşkanı bu ‘Ayrıştırıcı ve ötekileştirici dilini’ yumuşatmaz, kucaklayıcı dili kullanmazsa…

Ülke ekonomisi en azından seçim atmosferine kadar düzeltilemezse…

DEM ile yapılan görüşmelerin hangi minvalde ortaya konulduğu şeffaflaştırılmazsa…

Hele özellikle CHP’li belediyelere yönelik tutuklamalar devam ederse, ki o hız kesmeden devam ediyor!

Ve seçim sürecinde her şey usulüne göre yapılırsa, ben bunların olabileceğini hiç düşünemiyorum.

CHP, epey zamandır sürdürdüğü bu muhalefet planını sürdürür ve Özgür Özel de konuşmalarındaki sakinliğini bozmaz, milleti rahatsız edecek ifadelere yer vermezse, bu millet Erdoğan’ı veya onun işaret edeceği birini yine de seçer mi?

Ben “Seçmez” diye düşünüyorum.

Niye seçmez?

Çünkü seçilecek kişinin, Erdoğan’ın güdümünde olacağı algısını yıkmak oldukça zor.

Hatta imkânsız da denilebilir.

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Görünen o ki önümüzdeki süreç her geçen gün daha bir bilinmezliğin içine doğru gidiyor ya, her şey milletin sağduyusuna kalmış.