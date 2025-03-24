Germanwings kurbanları 10. yılında anıldı

2015 yılında meydana gelen Germanwings uçak kazasında hayatını kaybeden 150 kişi, kazanın 10. yıl dönümünde anıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri, dostları ve sevdikleri, Fransa'nın Le Vernet bölgesindeki mezarlığa çiçekler bırakarak, kayıplarını hatırladı. Anma törenine katılan Lufthansa CEO’su Carsten Spohr, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Spohr, "Düşüncelerimiz hala kayıplarını yas tutan ailelerin ve arkadaşların yanında. Bir on yıl sonra bile acıları hala tarif edilemez" şeklinde konuştu.

Tören, kamuya kapalı bir şekilde ikinci bir etkinlik olarak devam etti. Bunun ardından, Almanya’nın Haltern am See kasabasındaki Joseph-König-Gymnasium okulunun öğrencileri de okul bahçesinde bir anma töreni düzenledi. Öğrenciler, kazanın yaşandığı saat 10:41’de bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

SORUMLULUK VE ADALET ARAYIŞI

2015 yılında gerçekleşen Germanwings uçak kazasında, 150 kişi 17 farklı ülkeden hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yapılan soruşturmalar, uçuşa çıkan uçak ile ilgili trajik olayın, psikolojik sorunları bulunan yardımcı pilot Andreas Lubitz tarafından kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Lubitz, Barcelona’dan Düsseldorf’a uçan uçakta, uçağı Fransız Alpleri’nde bulunan bir dağa çarptırarak kazaya sebep olmuştu.

Araştırmalar, Lubitz’in uçuştan önce bir dizi psikolojik tedavi almış olduğunu ve kazanın gerçekleştiği gün hastalık nedeniyle izinli olmasına rağmen, bu durumu işverenine bildirmediğini ortaya koydu. Uçuş öncesinde, Lubitz’in uçuşa uygun olup olmadığına dair yapılan psikolojik değerlendirmeler yetersiz kalmış ve doktorlar, onun daha önceki psikolojik hastalıklarını dikkate almamıştı.

Avukat Julius Reiter, Federal Hava Yolları İdaresi'ne (Luftfahrt-Bundesamt) karşı devam eden davada, sorumluluğun belirlenmesini ve daha fazla tazminat ödemelerini talep ediyor. Reiter, hava yolları idaresinin, doktorların Lubitz’in önceki sağlık durumunu göz ardı etmelerinin kısmi sorumluluk taşıdığını vurgulamakta.

KAZA VE SONRASI

Germanwings kazası, dünya çapında geniş yankılar uyandırmış ve uçuş güvenliği konusunda birçok yeni düzenlemenin yapılmasına yol açtı. Özellikle, uçuşlarda yardımcı pilotların yalnız başına kabinde bulunmasına karşı alınan önlemler artırıldı. Ayrıca, hava yolu şirketleri, pilotlarının sağlık durumlarını daha sıkı bir şekilde denetlemeye başlanıldı.

Kazanın üzerinden geçen yıllarda, olayın yaratığı travma ve sorumluluk arayışları hala devam etmekte. Aileler, kayıplarının acısını yaşarken, kazanın ardında yatan sorumluluğu tespit etme çabası sürmekte.