Germencik Kaymakamlığı’nın acı günü

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaymakamlık personeli Serkan Özdemir geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Germencik Kaymakamlığı personellerinden Serkan Özdemir (30) bir süre önce rahatsızlandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özdemir'in durumu ağırlaştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen tedavilere yanıt vermeyen Özdemir hastanede hayatını kaybetti. Özdemir'in ölüm haberi ailesi ve çalışma arkadaşları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Özdemir'in vefatı ile ilgili Germencik Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Kaymakamlığımızda çalışan kıymetli personelimiz Serkan Özdemir'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.