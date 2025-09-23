Germencik’te 21. İncir Festivali

Şenliğin açılışına, CHP Aydın Milletvekilleri, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Germencik Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem, Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, ilçe yöneticileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.
Kortej yürüyüşünde çiçek desenli mankenler, canlı heykel sanatçıları ve dev boyuttaki şişme maskotlar renkli sahneler oluşturdu. Özellikle çiçeklerden hazırlanmış kostümler halktan yoğun ilgi gördü.