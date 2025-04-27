Germencik’te besihane ve serada tarihi eser operasyonu: 3,5 milyon TL’lik Roma-Bizans eserleri ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Germencik’te besihane ve serada tarihi eser operasyonu: 3,5 milyon TL’lik Roma-Bizans eserleri ele geçirildi

Aydın Germencik’te jandarma operasyonu: Roma ve Bizans dönemine ait 66 tarihi eser, 3,5 milyon TL değerinde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla koordineli bir çalışma yürüterek operasyon başlattı.

O.A. ve S.Y. adlı şüpheli şahıslara ait besihane ve serada yapılan aramalarda; 14 adet gümüş sikke, 1 adet kolye ucu, 2 adet gümüş bilezik, 1 adet kase ve 48 adet gümüş obje olmak üzere, toplam 66 adet tarihi eser ve obje bulundu.

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Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olarak değerlendirilen bu eserlerin Roma ve Bizans dönemine ait olduğu düşünülüyor.

Ele geçirilen tarihi eserlerin Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirilirken, yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Germencik’te besihane ve serada tarihi eser operasyonu: 3,5 milyon TL’lik Roma-Bizans eserleri ele geçirildi

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