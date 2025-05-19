Germencik'te çakar lambaya rekor ceza: 138 bin TL!

Kaynak: İHA
Germencik'te çakar lambaya rekor ceza: 138 bin TL!

İzmir-Aydın Otoyolu Germencik Gişeleri’nde jandarma ekiplerinin sabit yol kontrolünde durdurulan bir aracın ön camının sağ tarafında çakar lamba olduğu belirlendi. Araç sürücüsüne 138 bin TL ceza kesildi.

Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, İzmir-Aydın Otoyolu Germencik Gişeleri’nde gerçekleştirilen sabit yol kontrolünde, bir aracın ön camının sağ tarafında çakar lamba tespit edildi. Yapılan incelemede, sürücü E.B.K. (43) hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 26/2 maddesi (Mevzuatta İzin Verilmeyen Araçlara Işıklı ve Sesli Uyarı Cihazı Takmak ve Kullanmak) uyarınca 138 bin 172 TL para cezası uygulandı ve araç 30 gün trafikten men edildi.

Ayrıca, araç yediemin otoparkına çekilirken, mevzuata aykırı kullanılan çakar lamba sökülerek kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı.

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