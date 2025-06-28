Germencik’te feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Germencik’te feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Germencik ilçesi Balatçık Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Arayan idaresindeki 35 HUR 89 plakalı araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazada, araç sürücüsü Süleyman Arayan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan İ.K. isimli şahıs ise yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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