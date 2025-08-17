Germencik’te sivrisinekle mücadele hız kesmeden devam ediyor

Germencik Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren sivrisineklere karşı mücadelesini sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından ilçenin tüm mahallelerinde düzenli olarak ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye ekipleri, park, bahçe, sulak alan ve mahalle aralarında yaptığı uygulamalarla sivrisineklerin çoğalmasının önüne geçmeyi hedeflerken gece gündüz demeden çalışmalar gerçekleştiriyor. Vatandaşların sağlığı ve yaşam konforu için ilaçlamaların kesintisiz sürdüğünü belirten Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "İlçemiz genelinde sivrisinek ilaçlamalarımıza kesintisiz olarak devam ediyor, tüm güzergahlarda detaylı uygulamalar yapıyoruz. Hem gündüz hem de akşam saatlerinde yürütülen çalışmalarla vatandaşlarımızın yaz aylarını huzurlu bir şekilde geçirmesi için gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.