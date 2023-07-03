Gerrard Al-Ettifaq'ın başına getirildi

Son olarak Aston Villa'yı çalıştıran teknik direktör Steven Gerrard'ın yeni adresi belli oldu.
43 yaşındaki Steven Gerrard, Pro League ekibi Al-Ettifaq ile anlaştı.
Gerrard'da Suudi Arabistan kervanına katılan bir diğer isim oldu.
Steven Gerrard, Arabistan ligi ekibi El-Ettifaq'ın yeni teknik direktörü oldu.
Son olarak Aston Villa'yı çalıştıran teknik direktör Steven Gerrard'ın yeni adresi belli oldu.
43 yaşındaki Steven Gerrard, Pro League ekibi Al-Ettifaq ile anlaştı.
Gerrard'da Suudi Arabistan kervanına katılan bir diğer isim oldu.