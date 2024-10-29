Gerson, haftaya damga vurdu

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Gerson, haftaya damga vurdu

Brazilya 1. Ligi takımlarından Flamengo’nun yıldızı Gerson, Juventude’ye karşı gösterdiği üstün performansla ESPN Bola de Prata ödülünün ideal kadrosuna girmeyi başardı.

Flamengo’nun Juventude karşısında elde ettiği 4-2'lik zaferde Gerson, yine takımın en dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Penaltı kazandırmasının yanı sıra bir asist yapan başarılı orta saha oyuncusu, son dört maçta üçüncü kez haftanın kadrosuna seçildi. Brezilya Milli Takımı’nda da yer alan Gerson, performansını yükselterek ESPN Bola de Prata Aposta Ganha 2024 ödülünün ideal kadrosuna adını yazdırdı.

Botafogo Zirvede

31 hafta sonunda Botafogo, ESPN Bola de Prata ödülünün en fazla temsilciye sahip takımı olarak öne çıktı. Takımda dört futbolcu ve teknik direktör Artur Jorge yer alırken, üç puanlık avantajla Palmeiras’ın önünde liderliğini sürdürdü.

Seçilen Kadroda Kimler Var?

Hafta sonunda belirlenen kadroda kalede John (Botafogo), savunmada William (Cruzeiro), Gabriel Xavier (Bahia), Bastos (Botafogo), Bernabei (Internacional) yer alıyor. Orta sahada Marlon Freitas (Botafogo), Alan Patrick (Internacional), Matheus Pereira (Cruzeiro) ve hücumda Luiz Henrique (Botafogo) ile Estêvão (Palmeiras) seçildi.

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