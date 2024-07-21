GES nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
GES nedir?

Güneş Enerjisi Santrali (GES), doğalgaz ve kömür gibi geleneksel enerji kaynaklarına alternatif oluşturan bir sistemdir. GES yatırımları, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmayı ve çevre dostu enerji üretimini teşvik etmeyi amaçlar. Bu yatırımların popülerliği, fosil yakıt maliyetlerindeki artışlar, kaynakların sınırlı olması ve çevresel etkiler gibi nedenlerle giderek artmaktadır.

GES yatırımı yapabilecek kişiler şunlardır:

Tüzel Kişiler ve Gerçek Kişiler: Her tüzel veya gerçek kişi, GES yatırımı yapma imkanına sahiptir. Bu kapsamda sanayi bölgelerindeki işletmeler, tarıma elverişsiz arazilerini değerlendirmek isteyen bireyler, alışveriş merkezleri, oteller, otopark işletmecileri ve elektrik aboneleri GES yatırımı yapabilir.

GES YATIRIMIYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER ŞUNLARDIR:

Lisanslama: Elektrik aboneliği olmayan kişilerin lisanssız üretim tesisi kurma hakları yoktur. Bu nedenle GES yatırımı yapacak kişilerin tüketim tesisi aboneliği olması gerekmektedir.

Altyapı Gerekliliği: GES yatırımı için gerekli altyapının sağlanması durumunda, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı projeler geliştirilebilir.

Kapasite Sınırlaması: Tüketim tesislerinde kurulacak GES merkezinin gücü 10 kW'ı geçemez.

GES YATIRIMININ AVANTAJLARI ŞUNLARDIR:

Devlet Garantisi: Devlet, GES kaynaklı elektriğin satışına 10 yıllık alım garantisi sağlar.

Amortisman Süresi: Yapılan yatırım, genellikle 2-5 yıl içinde kendini amorti eder.

Tasarruf İmkanı Enerji kullanımında önemli tasarruf sağlar ve fazla elektrik üretimiyle gelir elde etme potansiyeli sunar.

Milli Kaynak Kullanımı: Güneş gibi doğal ve sınırsız bir kaynağın kullanımıyla milli kaynaklara dayalı enerji üretimini artırır.

Çevresel Faydalar: Doğal kaynakların korunmasına ve çevre dostu enerji üretimine katkı sağlar.

Özellikle fabrika gibi büyük tesislerde enerji ihtiyacının yüksek olması ve enerji maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturması, bu tür işletmelerin alternatif enerji kaynaklarına yönelmesini teşvik eder. Bu tür bölgelerde kurulan GES santralleri, hem enerji ihtiyacını karşılamak hem de ek gelir sağlamak için önemli bir fırsat sunar.

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