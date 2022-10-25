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Enes Ünal'dan nefis gol: Nihat Kahveci'den sonra ilk

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Getafe, deplasmanda Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı. Nefis bir gol atan Enes Ünal, Nihat Kahveci'den sonra bir ilki başardı

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 07:58
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Getafe deplasmanda 1 puanı Enes Ünal'ın golüyle aldı

Enes Ünal'dan nefis gol: Nihat Kahveci'den sonra ilk
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İspanya La Liga'nın alt sıralarındaki iki takımın mücadelesinde Getafe, 43. dakikada Enes Ünal'ın frikikten attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Celta, karşılaşmanın 89. dakikasında Joseph Aidoo'nun golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

İlk 11'de sahaya çıkıp, 84. dakikada yerini Jaime Mata'ya bırakan milli futbolcu Enes, bu sezon La Liga'da 3. golünü attı.

Ligde 5 haftadır galibiyet alamayan Getafe 10 puanla 17.'likte kalırken, Celta Vigo ise 11 puanla 13. sıraya yükseldi.

Enes Ünal, Nihat Kahveci'den bu yana La Liga'da bir sezonda iki frikik golü atan ilk Türk futbolcu oldu. 

Nihat Kahveci 2007-08 sezonunda Villarreal formasıyla bunu başarmıştı.

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