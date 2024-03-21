Getir Alman devine talip oldu. Satın almak üzere

BİRLEŞMENİN ALMANYA’DA TEKELCİLİK OLUŞTURABİLECEĞİ KONUŞULUYOR

Flink, Almanya'da Pazar lideri konumunda yer alıyor ve Oliver Merkel liderliğindeki şirketin Almanya’daki pazar payının yüzde 80’den fazla olduğu düşünülüyor. Flink, Avrupa'da da 560 milyon euro ciroya sahip ve bu Getir’in neredeyse iki katı.