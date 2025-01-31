Gevaşlılar sevindi! 50 yataklı Devlet Hastanesi hizmete başladı

Van'ın Gevaş ilçesinde yapımı tamamlanan 50 yataklı devlet hastanesi hizmet vermeye başladı. Van-Tatvan kara yolu üzerinde yer alan hastanede; 18 poliklinik, 4 yoğun bakım, 7 diyaliz yatağı ve 3 ameliyathane bulunuyor.

Hastaneyi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Operatör Dr. Muhammed Tosun, Gevaş Devlet Hastanesinin 50 yatak kapasiteli olduğunu ve 3 ameliyathane odası, 4 yoğun bakım yatağı, 18 poliklinik odası ve 7 diyaliz yatağı ile hizmet verdiğini söyledi.

Tosun, "Gevaş Devlet Hastanesi, fiziki olarak eski hastaneye oranla yaklaşık 4 kat büyümüş durumda olup, 18 poliklinik ve poliklinikteki uzman hekimlerimizle 7/24 Gevaş halkına hizmet vermektedir" dedi.

Van'da sağlık yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Tosun, "Başkale Devlet Hastanemiz hariç, hastanelerimizin hepsi son yıllarda yapılmış ve fiziki olarak çok iyi durumda olan hastanelerdir. İnşallah Başkale'deki 75 yataklı devlet hastanesinin de ihalesi sonuçlandırılır ve ilkbaharla birlikte inşaat çalışmaları başlayacak. Tahmini 2 yılda Başkale ilçemize yeni bir 75 yataklı devlet hastanesi kazandırmayı hedefliyoruz. Şu anki yatak kapasitemiz yeterli durumda ama yeni projelerle daha kaliteli hizmet vermeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gevaş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Maruf Kayran, "Hastanemiz 18 poliklinik, 7 diyaliz, 4 yoğun bakım ve 3 ameliyathane ile hizmet veriyor. Şu an 11 uzman ve 13 pratisyen hekimle hizmet vermekteyiz. Daha önce 25 yataklı Gevaş Devlet Hastanesinde aksaklıklar yaşanabiliyordu ama bu hastanemiz gayet yeterli" ifadelerine yer verdi.