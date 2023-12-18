Geyikleri bir yıl önce görenler şarkına döndü. Geyik köy yolunda böyle görüntülendi

Kaynak: Haber Merkezi
Geyikleri bir yıl önce görenler şarkına döndü. Geyik köy yolunda böyle görüntülendi
Uşak Banaz Ulupınar Köyü Boduçdamı Mahallesi mezarlıgı mevkiinde Bulgazdağında görüntülenen Geyikleri bir yıl önce görenler şarkına döndü.

Hüseyin Demir / Uşak

Uşak'ta haberini yaptığımız geyiklerden iki tanesi hunharca avlanıp yok edildi.

Banaz Kırkaltılılar Derneği başkanı Halil Sarıgöz, "17 Aralık 2023 tarihinde gelen ihbar neticesinde ulupınar köyü boduçdamı mahallesi mezarlığı Bulkazdağı mevkinde gece far avında geyik vurulduğu bilgisi üzerine Banaz milli parklar müdürlüğü ve Banaz Fahri müfettişler Halil Sarıgöz, Ali Rıza Demir ile geyiğin vurulduğu alanda inceleme yaptık iki geyiğin olay yerinde parçalanıp iç organlarının olay yerine atıldığı organları yaban hayvanlarının yedigini gerekli incelemeler neticesinde doğruladık bu neticesinde gerekli soruşturma ilgili makamlarca başlatıldı. b Bizler doğayı yaşatmaya uğraşıyoruz caniler katlediyor inşallah bunu yapanlar yakalanıp ceza alırlar." dedi.

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