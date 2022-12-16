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TRT'de tarikat reklamı. Tarikatın Diyanet tarafından desteklendiği ortaya çıktı

Kadiri tarikatına bağlı Geylani Medresesi’ni devletin resmi kanalı TRT Kürdi’de tanıtan bir program çekildiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 08:28
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Geylani Medresesi devletin resmi kanalı TRT'de tanıtıldı. Tarikatın Diyanet tarafından desteklendiği ortaya çıktı

TRT'de tarikat reklamı. Tarikatın Diyanet tarafından desteklendiği ortaya çıktı
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Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, Geylani Medresesi’ni devletin resmi kanalı TRT Kürdi’de tanıtan bir program çekildi.

Geylani Medresesi’nin sosyal medya hesabında 2019 yılında paylaşılan gönderide devlet kanalı TRT’nin medrese ile ilgili yayını yer aldı. Yaklaşık bir saat süren programda medresenin faaliyetleri konuşuldu ve medresenin tanıtımı yapıldı.

DİYANET TARADINDAN DESTEKLENİYOR

Geylani Medresesi’nin 2021’de düzenlenen icazet programına katılan bir isim ise içinde bulunulan tabloyu gözler önüne serdi. Bitlis İl Müftüsü Faysal Geylani, icazet programına katılırken medresenin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından desteklendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile görüşmeler yaptığını açıklayan Geylani, medreseyle Diyanet’in işbirliği içinde olduğunun altını çizdi. Geylani, “Çalışmalarımız sayesinde öğrencilerimiz başkanlıkta güzel bir görev alacaklar. Yapmış olduğumuz toplantı sonrasında nasıl hafızlara 50 puan veriliyorsa bu medreseden icazet alanlara da aynı olanak sağlanacak” diye konuştu. Öte yandan medresede eğitim gören kişiler Diyanet tarafından düzenlenen hafızlık sınavına girerken sınavı kazananların belgeleri Bitlis İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani tarafından müftülük binasında verildi.

MÜFTÜ RÖPORTAJ VERMİŞ

Geylani’nin medreseyle ilişkisi bununla da sınırlı kalmadı. Geylani yerel bir internet gazetesine verdiği röportajda medrese’nin faaliyetlerini överken röportajda, “Bitlis’te 12 adet medrese bulunuyor, vatandaşlarımız medreselerdeki müderris hocalarımıza dertlerini anlatıyorlar” diye konuştu.

VALİ VE KAYMAKAM DA GİTMİŞ

Devlet yetkililerinin Geylani Medresesi’ne ilişkin ziyaretleri Bitlis İl Müftüsü ile sınırlı kalmadı. Bitlis Valisi Ahmet Çınar ile Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu da medreseyi ziyaret eden isimler arasında yer aldı.

AKP’LİLERİN DESTEĞİ

Söz konusu medreseyle AKP’lilerin ilişkisi oldukça çarpıcı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın, AKP’li Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ın, AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in ziyaretlerine ait karelerin sosyal medyada paylaşıldığı görüldü.,

KADİRİLİK TARİKATI

Ayrıca, Kadirilik ya da Kadiriyye, Seyyid Abdülkâdir Geylânî tarafından 12. yüzyılın başlarında kurulan tarikattır.

6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU EVLENDİRİLMİŞTİ

Öte yandan İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğraması iddiasına ilişkin dava açılmıştı. Bu olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu.  6 yaşındaki çocuğun istismarıyla ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edilerek tutuklandılar.

 

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DIYANET BÜTCEYİ NERELERE HARCIYOR BELGELERI ILE HESAP VERSIN
16.12.2022 09:11
ALI ERBAŞ ÜLKEYE YAPTIGI BU EZIYETİ HSSABINI ÖDEYECEK. DOKUNULMAZLIK İSTEMİŞTI NEDEN İSTEDİ ?  
 
0606
16.12.2022 09:03
hiç bir faydalı katkısı olmayan TRT yi istemiyoruz belli bir kesime hizmet, vatana ise ihanet eden kurum. verilen maaşlara harcamaya yazık israf edilen kaynaklar yazık.  
 
Alper
16.12.2022 08:56
Nakdi kökenli siyasetçiler kimler iyi araştırın.Tasavvufda Kuranın Batıni yorumu egemendir, Rüya egemendir ysni şeyhler.din adına ne söylerse, vahiy gibi algılanır.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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